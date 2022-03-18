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Автор Елена Былкина

Григорий Лепс потерпел многомиллионные убытки из-за санкций

Общество

Финансовое благосостояние Григория Лепса пошатнулось из-за санкций. Певец лишился более $20 млн. Его счета в Великобритании и США заморожены. 

Григорий Лепс потерпел многомиллионные убытки из-за санкций

Санкции больно ударили по кошельку Григория Лепса. Об убытках исполнителя хита "Рюмка водки на столе" заявил концертный директор певца Кирилл Чибисов.

Григорий Лепс хранил свои финансовые накопления в банках США и Великобритании. Сейчас же певец не может выехать ни в Лондон, ни в США.

"Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет. Лепс там — персона нон грата. Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он — жертва санкционных списков. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более $20 млн", — цитирует слова Чибисова "Комсомольская правда".

Санкции, от которых пострадал Григорий Лепс, не связаны с политической обстановкой. В 2013 году в CША артиста посчитали представителем "постсоветской мафии". Музыканта лишили доступа к деньгам, так как заподозрили в том, что он якобы работал на "вора в законе" Владислава Леонтьева.

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Григорий Лепс – Пока (Премьера песни, 2022)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы григорий лепс
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