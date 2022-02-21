Сёмина раскритиковала Дмитрия Нагиева: "Не хочу и близко стоять"

Народная артистка РСФСР Тамара Сёмина рассказала, почему недолюбливает Дмитрия Нагиева и Марию Миронову.

Звезда советского кинематографа не жалует современную киноиндустрию. 83-летнюю актрису раздражают некоторые представители российского кино. В частности, ей показалось непрофессиональным поведение Дмитрия Нагиева и Марии Мироновой.

"Не хочу и близко стоять, например, с Дмитрием Нагиевым. Хам, подонок и ко всему прочему бездарность. Ходит в тёмных очках, ухмыляется, вечно что-то жуёт", — приводит слова Сёминой "Экспресс газета".

Ношение чёрных очков Тамара Петровна воспринимает как неуважение актёра к зрителю. По этому критерию в список неприятных для маститой актрисы личностей попала Мария Миронова.

"Она средь бела дня дает интервью в тёмных очках. Объясняет это усталостью от съемки. Разве так можно? Нет уважения к зрителям, к своей профессии", — негодует представительница старой кинематографической школы.

Сёмина отмечает, что новое поколение актёров не идёт ни в какое сравнение с талантами прошлого. Актрисе довелось поработать на одной съёмочной площадке с выдающимися артистами, в том числе с Леонидом Куравлёвым, который недавно ушёл из жизни.

Особенно раздражают народную артистку РСФСР самоуверенность современных артистов.

"Самое ужасное, что на площадке эти бездари ведут себя как боги. Однажды я стала свидетелем, как прибегает одна медийная персона и громко заявляет: "Располагаю только двумя часами, дальше мне надо в другую картину. Так что все делаем быстро". Спрашиваю у режиссера: "А зачем вы такой занятой дали роль?" Ответ шокировал: "Продюсер её утвердил", — поделилась Тамара Петровна.

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