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Сёмина уверена: экс-жена Джигарханяна хотела "прикончить старикашку"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса считает, что бывшая супруга Армена Борисовича — настоящая хищница.

Сёмина уверена: экс-жена Джигарханяна хотела "прикончить старикашку"

Тамара Сёмина очень резко отозвалась о бывшей жене Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Актриса убеждена, что молодая женщина преследовала корыстные цели, когда метила в жёны к выдающемуся актёру.

Сёмина скептически относится к скорби Виталины. Она убеждена, что слёзы женщины — показная игра на публику.

Тамара Сёмина не понимает, как Армен Борисович мог променять свою любящую и всепрощающую супругу Татьяну Власову на меркантильную охотницу за чужим богатством.

"План был прикончить старикашку поскорее, но всё сорвалось. Она говорит про пылкую любовь. Все охотницы такие: они терпеливые, выслеживают, обхаживают. А мужику много ли надо? Придурки клюют! Армен получил от нее сполна! Все переписала на себя", — рассказала актриса в интервью "Собеседнику".

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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