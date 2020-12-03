Сёмина уверена: экс-жена Джигарханяна хотела "прикончить старикашку"

Актриса считает, что бывшая супруга Армена Борисовича — настоящая хищница.

Тамара Сёмина очень резко отозвалась о бывшей жене Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Актриса убеждена, что молодая женщина преследовала корыстные цели, когда метила в жёны к выдающемуся актёру.

Сёмина скептически относится к скорби Виталины. Она убеждена, что слёзы женщины — показная игра на публику.

Тамара Сёмина не понимает, как Армен Борисович мог променять свою любящую и всепрощающую супругу Татьяну Власову на меркантильную охотницу за чужим богатством.