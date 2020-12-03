Актриса считает, что бывшая супруга Армена Борисовича — настоящая хищница.
Тамара Сёмина очень резко отозвалась о бывшей жене Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Актриса убеждена, что молодая женщина преследовала корыстные цели, когда метила в жёны к выдающемуся актёру.
Сёмина скептически относится к скорби Виталины. Она убеждена, что слёзы женщины — показная игра на публику.
Тамара Сёмина не понимает, как Армен Борисович мог променять свою любящую и всепрощающую супругу Татьяну Власову на меркантильную охотницу за чужим богатством.
"План был прикончить старикашку поскорее, но всё сорвалось. Она говорит про пылкую любовь. Все охотницы такие: они терпеливые, выслеживают, обхаживают. А мужику много ли надо? Придурки клюют! Армен получил от нее сполна! Все переписала на себя", — рассказала актриса в интервью "Собеседнику".
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...