В ОНК раскрыли подробности состояния Николаева, попавшего в психбольницу

Известный актёр Валерий Николаев, сыгравший главную роль в сериале "День рождения буржуя", находится в московской психиатрической больнице №1. Об этом сообщает RT со ссылкой на ОНК столицы.

Артист рассказал правозащитникам, что на него напал сокамерник в спецприёмнике, где он отбывал административный арест, и после драки облил его горячим чаем. Однако члены ОНК не увидели у Николаева следов ожогов.

Хотя представитель комиссии отметил, что ссадины на руках и покраснение века у актёра имеются.

По словам самого Николаева, его задержали 9 февраля за вождение без прав, а также обнаружили в его моче следы наркотических веществ. Однако медики последнее опровергли.

Врачи пояснили, что артист был доставлен в психиатрическую клинику из-за неадекватного поведения в спецприёмнике. Психиатрическая бригада применила к нему "меры стеснения".

14 февраля суд вынес решение о принудительном лечении Николаева, добавили в больнице.

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