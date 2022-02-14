СМИ: актёр Валерий Николаев попал в психиатрическую клинику

Актёр Валерий Николаев стал героем скандальной светской хроники. На днях он был задержан за вождение в нетрезвом состоянии, к тому же у артиста не оказалось при себе водительских прав. После случившегося актёр оказался в одном из спецприёмников Москвы, где умудрился вступить в конфликт с сокамерником. Позже артиста поместили в психиатрическую клинику, сообщило издание StarHit.

Источники отмечают, что 56-летнему актёру поставили диагноз — биполярное расстройство. Также стало известно, что во время пребывания в спецприёмнике Николаев вёл себя неадекватно. Он жаловался на многочисленные ожоги, которые вызвали поражение 40% кожи лица и рук. Однако выяснилось, что эта информация оказалась ложной.

Представители прессы связались с женой Валерия Николаева Эльмирой Земсковой. Однако она отказалась комментировать информацию о "буйном поведении" супруга.

"Господи, откуда всё это, скажите, пожалуйста? Откуда всё это вдруг? Что за бред? Ребят, ну хватит уже… Ну, правда", — сказала она и бросила трубку.

Ранее сообщалось, что Николаева не пустили на церемонию вручения премии "Золотой орёл". У актёра отсутствовало приглашение на мероприятие, а коллеги проигнорировали его просьбы провести в зал.

"Меня постоянно не пускают. Я же хулиган и бандит!" — рассказывал о случившемся Николаев.

Странное поведение артиста заметили и в шоу "Танцы со звёздами" телеканала "Россия". Николаев начал прогуливать тренировки, а в одном из выпусков даже устроил публичную ссору в ответ на высказанную в его адрес критику.