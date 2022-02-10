Дочь Заворотнюк осадила врачей, рассказывающих о болезни её мамы

Наследницу Анастасии Заворотнюк Анну возмутили интервью врачей, которые делают плохие прогнозы о здоровье её тяжелобольной матери.

Многие врачи в беседах с журналистами делают предположения о том, как может развиваться болезнь Анастасии Заворотнюк. Свои выводы они делают, исходя из скудных сведений, просочившихся в СМИ. Как правило, их прогнозы звучат неутешительно. Некоторые даже ставят сроки жизни звезде сериала "Моя прекрасная няня".

Анну Заворотнюк такие заявления больно ранят. В своем Instagram-аккаунте девушка назвала медиков, разглагольствующих о состоянии её родительницы, шарлатанами и "конченными" людьми.

Наследница актрисы ответила на вопрос подписчицы в Instagram.

"Почему врачи рассказывают подробности про вашу маму. А как же врачебная тайна?", — спросили у Анны фолловеры. "Я имена этих врачей слышу впервые, обычные шарлатаны и конченные люди", — ответила девушка.

Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с глиобластомой — раком мозга. Отец Жанны Фриске уверен, что у Анастасии Заворотнюк гораздо больше шансов победить болезнь, так как актрисе вовремя сделали операцию

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