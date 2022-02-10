Отец Фриске объяснил, в чём разница между болезнями дочери и Заворотнюк

Отец Жанны Фриске рассказал, почему врачи были бессильны помочь его дочери и почему у Анастасии Заворотнюк есть надежда на спасение.

Анастасии Заворотнюк в 2019 году поставили диагноз глиобластома (агрессивная форма рака мозга). Онкологией мозга страдала и певица Жанна Фриске.

Между двумя тяжело больными знаменитостями часто проводят аналогии. Снимки звезды сериала "Моя прекрасная няня", просочившиеся в Сеть, напомнили публике фото тяжелобольной Жанны Фриске.

При этом Анастасия Заворотнюк находится в более выгодном положении, чем Жанна Фриске. Актриса уже третий год борется с недугом, в то время как Жанна Фриске смогла прожить после установки страшного диагноза всего два года.

Владимир Фриске после пережитой потери много читал на тему онкологии, поэтому сумел выделить принципиальные отличия в недугах дочери и Заворотнюк.

"Жанна была неоперабельная, а Заворотнюк вовремя сделали операцию. У Жанны не могли достать до раковых клеток. Даже лучами. Опухоль проникла глубоко", — цитирует слова Владимира Фриске Teleprogramma.pro.

Отец покойной певицы рад за Заворотнюк, которой удаётся противостоять недугу.

"У неё маленький ребёнок. Её родные молодцы, что никого к ней не подпускают. Они оберегают её. Это, возможно, положительно влияет на её здоровье. Дай Бог, чтобы она долго жила и всё у неё получилось", — сказал Владимир.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен