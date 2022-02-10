EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Отец Фриске объяснил, в чём разница между болезнями дочери и Заворотнюк

Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске рассказал, почему врачи были бессильны помочь его дочери и почему у Анастасии Заворотнюк есть надежда на спасение.

Отец Фриске объяснил, в чём разница между болезнями дочери и Заворотнюк

Анастасии Заворотнюк в 2019 году поставили диагноз глиобластома (агрессивная форма рака мозга). Онкологией мозга страдала и певица Жанна Фриске.

Между двумя тяжело больными знаменитостями часто проводят аналогии. Снимки звезды сериала "Моя прекрасная няня", просочившиеся в Сеть, напомнили публике фото тяжелобольной Жанны Фриске.

При этом Анастасия Заворотнюк находится в более выгодном положении, чем Жанна Фриске. Актриса уже третий год борется с недугом, в то время как Жанна Фриске смогла прожить после установки страшного диагноза всего два года.

Владимир Фриске после пережитой потери много читал на тему онкологии, поэтому сумел выделить принципиальные отличия в недугах дочери и Заворотнюк.

"Жанна была неоперабельная, а Заворотнюк вовремя сделали операцию. У Жанны не могли достать до раковых клеток. Даже лучами. Опухоль проникла глубоко", — цитирует слова Владимира Фриске Teleprogramma.pro.

Отец покойной певицы рад за Заворотнюк, которой удаётся противостоять недугу.

"У неё маленький ребёнок. Её родные молодцы, что никого к ней не подпускают. Они оберегают её. Это, возможно, положительно влияет на её здоровье. Дай Бог, чтобы она долго жила и всё у неё получилось", — сказал Владимир.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Опухоль головного мозга (Анастасия Заворотнюк, Жанна Фриске, Михаил Задорнов) о чем не говорят СМИ?
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Темы жанна фриске анастасия заворотнюк
Новости
В РФ зафиксировали новый скачок суточного числа заражений COVID-19
The Guardian: Трасс подпишет проект "самых жёстких санкций" против России
Подростку дали пять лет колонии за планы взорвать ФСБ в Майнкрафте
Российский чиновник поддержал "сталинские" расстрелы семей провинившихся
Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии Трасс
Организатора массовых ложных минирований в РФ выявили на Украине
Петербург не готов принять финал Лиги чемпионов в конце весны
Китай против Тайваня: войну очень хочет США
Отец Фриске объяснил, в чём разница между болезнями дочери и Заворотнюк
Во Франции предупредили, что РФ продолжает подготовку к "вторжению" на Украину
Популярное
Здоровье
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом и был госпитализирован несмотря на то, что восемь раз вакцинировался от COVID-19.

Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву
Происшествия
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Неожиданный вопрос телеведущего Норкина о НАТО заставил замолчать всю студию
Здоровье
Невролог Мацокин призвал после "омикрона" отказаться от кофе: "Станет хуже"
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Мир. Новости мира
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Последние материалы
The Guardian: Трасс подпишет проект "самых жёстких санкций" против России
Подростку дали пять лет колонии за планы взорвать ФСБ в Майнкрафте
"Роза Хутор" и Сочинский государственный университет займутся подготовкой профессионалов для рынка активного туризма
Российский чиновник поддержал "сталинские" расстрелы семей провинившихся
Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии Трасс
Эксперты рассказали о "чёрных общаках" мигрантских диаспор
Организатора массовых ложных минирований в РФ выявили на Украине
Петербург не готов принять финал Лиги чемпионов в конце весны
Китай против Тайваня: войну очень хочет США
Отец Фриске объяснил, в чём разница между болезнями дочери и Заворотнюк
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников