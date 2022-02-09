Анастасию Заворотнюк спасают с помощью российской вакцины от рака

Анастасия Заворотнюк два года борется с тяжелой формой онкологии. Перед врачами стоит задача максимально продлить жизнь актрисы с диагнозом глиобластома.

Страшный недуг выявили у Анастасии Зворотнюк через несколько месяцев после появления на свет дочки Милы, рождённой в браке с фигуристом Петром Чернышевым. Есть версия, что артистка проходила процедуру ЭКО и гормональную терапию. Медики до сих пор не дают однозначного ответа, могла ли эта репродуктивная процедура негативно отразиться на здоровье Заворотнюк.

Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров ранее объяснял, что для лечения глиобластомы актрисы Анастасии Заворотнюк применяются новые технологии, разработанные для борьбы с последней стадией рака. Специально для актрисы онкологи Санкт-Петербурга создали отечественную вакцину. Лечиться за рубежом, как это делала Жанна Фриске, Заворотнюк отказалась.

Борьба с недугом ведётся с переменным успехом. Фазы ремиссии сменяются периодами роста раковых клеток.

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анна Заворотнюк ответила на вопрос о здоровье матери.

"Держимся как можем. Она — воин, но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть её такой", — рассказала наследница актрисы.

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