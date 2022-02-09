Доктор Эдигер об опасных последствиях коронавируса: "Нагрузка на миокард"

Может ли коронавирус спровоцировать жировую эмболию, и почему полные люди рискуют получить тяжёлые осложнения, рассказал фармаколог.

Люди с лишним весом особенно уязвимы перед COVD-19.

Некоторые исследования говорят, что COVID-19 может заставить жир забивать сосуды лёгких.

Клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер объяснил, как коронавирус поражает людей с избыточным весом.

"Ожирение предполагает нарушение кровообращения, нарушение обмена как липидов, так и углеводов. Это приводит к поражению сосудов, а дает также невероятную нагрузку на миокард. Это фоновое состояние, при котором коронавирус начинает представлять огромный риск. В связи с этим существует самая опасная комбинация: ожирение, диабет 2 типа и COVID-19. В такой ситуации большие шансы тяжелого течения и фатального исхода", — цитирует слова медика Общественная служба новостей.

Итальянские исследователи утверждают, что некоторые пациенты при заражении коронавирусом могут заработать жировую эмболию. Это такой процесс, когда вирус высвобождает жир, который концентрируется в сосудах лёгких, у человека начинаются проблемы с дыханием.

"Международный журнал по ожирению опубликовал данные, что у людей с ожирением в комбинации с ковидом начинает формироваться жировая эмболия. Которую они при помощи электронных эндоскопических исследований обнаружили в сосудах лёгких", — объяснил Александр Эдигер.

Врач уверил, что жировая эмболия исключена при ожирении. Она возникает обычно при переломе костей, с размозжением жировой ткани.

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