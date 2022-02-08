Доктор Петрик назвал продукты, отягчающие течение коронавируса в четыре раза

Новый штамм коронавируса "омикрон" уже не оставляет шансов людям, которые переболели ковидом или были вакцинированы. Хотя заболевание у большинства протекает в лёгкой форме, всё равно некоторые умирают и остаются с тяжёлыми осложнениями.

И в условиях, когда нет каких-то действенных препаратов от "омикрона", остаётся только одно — самим снижать факторы риска, которые ведут к ухудшению заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал врач общей практики и функциональной диагностики Михаил Петрик на своём YouTube-канале.

Специалист отметил, что такие известные всем факторы риска, как возраст, сахарный диабет, гипертоническую болезнь и ожирение изменить быстро вряд ли получится. Но зато можно кое-что изменить в своём питании. Врач рассказал о двух масштабных исследованиях, которые выявили интересный факт, касающийся связи питания и тяжести течения COVID-19.

По словам доктора, у тех людей, которые придерживались растительной диеты, было на 73 процента меньше шансов заболеть коронавирусом средне или тяжело. А у тех, кто к растительной пище добавлял ещё и рыбу, риски заболеть тяжело снижались на 59 процентов.

А вот те люди, в рационе которых было большое количество животных жиров, например, последователи кетодиеты, диеты Аткинса, карнивор или палеодиеты, имели шансы заболеть средне или тяжело почти на 400 процентов, то есть в четыре раза, выше по сравнению с людьми, которые вообще не соблюдали никакую диету.

Получается, что чем больше человек употребляет жира и белка, тем хуже для него прогноз по течению коронавируса. И такое питание, хотим мы этого или нет, всё-таки приводит к более тяжелому течению COVID-19, заключил доктор Петрик.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.