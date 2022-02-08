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Автор Елена Былкина

Ани Лорак снова предстала перед публикой без нижнего белья

Шоу-бизнес

У Ани Лорак вошло в привычку выбирать платья, которые намеренно подчёркивают отсутствие нижнего белья. Новый образ певицы заставил публику смущённо прятать взгляд.

Ани Лорак
Ани Лорак

Не успели поклонники отделаться от впечатлений от прошлого наряда артистки, в котором она выступа "Крокус Сити Холе", как Ани подобрала себе не менее откровенный наряд.

Платья с разрезом выше бедра стали уже визитной карточкой Лорак (настоящее имя певицы — Каролина Куек). Исполнительница предстала в соблазнительном платье глубокого алого цвета, отливающем блеском. В целом платье выглядит закрытым, если бы не вырез, который простирается выше того места, где должны быть трусы.

Ани показала оголённое бедро, что предполагает полное отсутствие нижнего белья.

"Всё меняется к лучшему, когда ты позволяешь себе действовать и берешь ответственность за свою жизнь", — подписала искромётный снимок Лорак.

Подписчики певицы выразили свои эмоции по поводу увиденного.

"Каролина Мирославовна, что за огненные публикации на ночь глядя";

"Красный цвет вам очень к лицу… богиня!"

"Дива без трусиков", — комментировали фото Лорак фолловеры.

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А где трусики? Ани Лорак вышла на сцену в платье без белья
Автор: Елена Былкина
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