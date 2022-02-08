У Ани Лорак вошло в привычку выбирать платья, которые намеренно подчёркивают отсутствие нижнего белья. Новый образ певицы заставил публику смущённо прятать взгляд.
Не успели поклонники отделаться от впечатлений от прошлого наряда артистки, в котором она выступа "Крокус Сити Холе", как Ани подобрала себе не менее откровенный наряд.
Платья с разрезом выше бедра стали уже визитной карточкой Лорак (настоящее имя певицы — Каролина Куек). Исполнительница предстала в соблазнительном платье глубокого алого цвета, отливающем блеском. В целом платье выглядит закрытым, если бы не вырез, который простирается выше того места, где должны быть трусы.
Ани показала оголённое бедро, что предполагает полное отсутствие нижнего белья.
"Всё меняется к лучшему, когда ты позволяешь себе действовать и берешь ответственность за свою жизнь", — подписала искромётный снимок Лорак.
Подписчики певицы выразили свои эмоции по поводу увиденного.
"Каролина Мирославовна, что за огненные публикации на ночь глядя";
"Красный цвет вам очень к лицу… богиня!"
"Дива без трусиков", — комментировали фото Лорак фолловеры.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Вирус COVID-19 опасен тем, что он бесконечно мутирует. Можно ли самостоятельно отличить новый штамм коронавируса "омикрон" от обычного ОРВИ? Об этом рассказала врач Татьяна Шаповаленко.