Ани Лорак снова предстала перед публикой без нижнего белья

У Ани Лорак вошло в привычку выбирать платья, которые намеренно подчёркивают отсутствие нижнего белья. Новый образ певицы заставил публику смущённо прятать взгляд.

Ани Лорак

Не успели поклонники отделаться от впечатлений от прошлого наряда артистки, в котором она выступа "Крокус Сити Холе", как Ани подобрала себе не менее откровенный наряд.

Платья с разрезом выше бедра стали уже визитной карточкой Лорак (настоящее имя певицы — Каролина Куек). Исполнительница предстала в соблазнительном платье глубокого алого цвета, отливающем блеском. В целом платье выглядит закрытым, если бы не вырез, который простирается выше того места, где должны быть трусы.

Ани показала оголённое бедро, что предполагает полное отсутствие нижнего белья.

"Всё меняется к лучшему, когда ты позволяешь себе действовать и берешь ответственность за свою жизнь", — подписала искромётный снимок Лорак.

Подписчики певицы выразили свои эмоции по поводу увиденного.

"Каролина Мирославовна, что за огненные публикации на ночь глядя"; "Красный цвет вам очень к лицу… богиня!" "Дива без трусиков", — комментировали фото Лорак фолловеры.

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