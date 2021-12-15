Лорак вышла на сцену в платье с экстремальным разрезом

Платье Ани Лорак, в котором певица блеснула на сцене "Крокус Сити Хола", поразило публику. Наряд артистки сочетал глубокое декольте, дерзкое мини и пугающий разрез до пояса.

Ани Лорак

Зрители заподозрили, что под платьем артистки нет нижнего белья. Признаки какой-либо одежды под платьем действительно не были обнаружены. Певица изящно двигалась во время выступления, показывая удивительную раскованность.

43-летяя исполнительница находится в прекрасной физической форме. Свои успехи, достигнутые путём упорных тренировок в спортзале, артистка поспешила продемонстрировать публике без всякого смущения.

Разрез на платье шёл выше бедра. Публика убедилась, что Ани решила не портить образ нижним бельём. Вместо него всё лишнее было скрыто куском ткани в тон кожи певицы.

Поклонники Ани были в восторге от её наряда.

"Боже, я хочу такое платье!"; "Под ним нет трусиков — очень секси!!!"; "Роскошный образ, Ани!!! Вы просто супер!" — комментировали образ артистки интернет-пользователи.

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