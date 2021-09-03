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"Филя спалил всю контору": Киркоров подставил Лорак снимком без фотошопа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер Лена Миро заметила, что в Instagram-аккаунте Киркорова Ани Лорак выглядит заметно крупнее, чем на той же фотографии на своей личной страничке. Звёзды спешно избавились от "палевных" снимков, однако скрины со сравнением уже гуляют по Сети.

Ани Лорак и Филипп Киркоров
Филипп Киркоров и Ани Лорак

Появилось ещё одно доказательство того, что звёзды приукрашивают себя, прежде чем опубликовать снимки в Instagram.

Ранее интернет-публика была шокирована, увидев реальные фотографии 65-летней Ларисы Долиной. Аудитория привыкла видеть звёзд идеальными, однако реальность иногда вторгается в безупречный глянцевый мир социальных сетей.

На этот раз в хитростях уличили певицу Ани Лорак.

На снимке Киркорова Ани выглядит несколько шире, чем на идентичном фото у себя в аккаунте.

Загорелая Ани слегка вытянула себе овал лица, убрала лишний объём на руках и в плечах.

"Филипп Киркоров! Вот сейчас Вам должно быть стыдно, почему у Вас в аккаунте Каролиночка-солнышко (настоящее имя Ани Лорак, — прим. ред.) в два раза шире чем у себя", — пишет Миро.

Публика отметила, что Ани и так прекрасно выглядит и лишь слегка прибегла к фотошопу.

"Обожаю, когда они так делают";

"Филя спалил всю контору";

"По сравнению с фотошопом Долиной это почти оригинал";

"Да нет, это он у себя ее увеличил", — иронизировали фолловеры.

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Автор: Елена Былкина
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