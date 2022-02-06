За Светланой Светличной после реанимации ухаживает сиделка

81-летняя звезда советского кинематографа Светлана Светличная после больницы нуждается в помощи сиделки.

В медицинском учреждении звезда "Бриллиантовой руки" провела несколько месяцев. Медики помогли актрисе, однако полного восстановления добиться не удалось.

После выписки заслуженная артистка РСФСР не может обходиться без посторонней помощи. У Светличной сложно складываются отношения с сыном, невесткой и внучкой. За актрисой сейчас ухаживает посторонний человек.

Сама актриса поспешила успокоить своих поклонников.

"Все хорошо у меня. Если я с вами разговариваю вот так вот, сидя, то значит, что я выздоравливаю", — сказала Светличная в беседе с корреспондентами НТВ.

Невестка актрисы Ольга Ивашова объяснила, на каких условиях наняли помощницу актрисе.

"Сиделка будет приходить три раза в день. Это на платной основе. Таблетки будет выдавать. Ей нужно погреть еду, потому что она ест холодное — меня это не устраивает. Она пролежала в больнице почти три месяца. Она как бы адекватная, она ходячая, такая доброжелательная…" — рассказала Ивашова.

Ранее Светличную несколько раз госпитализировали с подозрением на инсульт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен