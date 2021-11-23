Светлана Светличная попала в реанимацию

Звезду "Бриллиантовой руки" Светлану Светличную перевели в реанимацию нейрохирургического отделения.

Её внучка Мария Ивашова сообщила в эфире "Первого канала", что договорилась встретиться со Светличной, но когда подошла к её подъезду, увидела машину "скорой".

"Потом уже выяснилось у консьержа, что она попросила вызвать ей скорую помощь. Вышла, она в машине. Согласилась на госпитализацию" — добавила Ивашова.

Ранее Светличную из-за поражения сосудов головного мозга госпитализировали в специализированную клинику. Изначально Светличная попала в клинику из-за проблем с сердцем. В ходе лечения у неё обнаружили изменения в поведении, актриса то становилась агрессивной, то опасалась за свою жизнь.