Звезду "Бриллиантовой руки" Светлану Светличную перевели в реанимацию нейрохирургического отделения.
Её внучка Мария Ивашова сообщила в эфире "Первого канала", что договорилась встретиться со Светличной, но когда подошла к её подъезду, увидела машину "скорой".
"Потом уже выяснилось у консьержа, что она попросила вызвать ей скорую помощь. Вышла, она в машине. Согласилась на госпитализацию" — добавила Ивашова.
Ранее Светличную из-за поражения сосудов головного мозга госпитализировали в специализированную клинику. Изначально Светличная попала в клинику из-за проблем с сердцем. В ходе лечения у неё обнаружили изменения в поведении, актриса то становилась агрессивной, то опасалась за свою жизнь.
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