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Автор Елена Былкина

Волочкова после личной драмы обратилась к специалисту: "Попадаются не те"

Шоу-бизнес

Романы Анастасии Волочковой стали пугающе короткими. Балерина радуется, что нашла своего принца, однако через пару недель любовь проходит. Звезда задумалась, что она делает не так и обратилась к профессионалу.

Волочкова после личной драмы обратилась к специалисту: "Попадаются не те"

Анастасия Волочкова подумала, что она в отношениях совершает одни и те же ошибки. Чтобы выбраться из замкнутого круга, звезда попросила помощи у коуча, специализирующегося на вопросах отношений мужчины и женщины.

"Ввиду последних событий в моей личной жизни, задумалась… А что я делаю не так? И почему мне попадаются совсем не те мужчины, которых я жду", — написала Анастасия в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики посочувствовали балерине и дали ей свои советы

"Вас очень легко расположить к себе, не напрягаясь, этим часто пользуются недобросовестные мужчины. Нужна планка! Выставьте критерии, проверяйте мужчин, прежде чем тащить в дом", — советовали фолловеры.

Экс-прима Большого театра ранее скрывала личности своих воздыхателей. Последний её роман был иным. С Сергеем Кузнецовым они говорили о своих отношениях открыто. Публика начала думать, что всё серьёзно, однако и здесь танцовщицу ждало разочарование. Бойфренд бросил балерину, намекнув на то, что та сделала что-то непозволительное.

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Автор: Елена Былкина
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