Бывший возлюбленный Волочковой заявил, что сам решил её бросить

31 января балерина Анастасия Волочкова сообщила поклонникам, что решила бросить своего возлюбленного Сергея Кузнецова, с которым познакомилась перед Новым годом на шоу "Давай поженимся!".

Влюблённые провели прекрасные три недели на Мальдивах, наслаждаясь обществом друг друга и радуя фанатов романтичными фото.

Сейчас же жених Волочковой заявил, что это он стал инициатором их расставания, а не танцовщица.

"Я вчера ещё написал ей об этом (о расставании). Просто хочу сказать, что человек совершил такие поступки, за которые я не прощаю, — написал Кузнецов в соцсетях. — Поэтому вчера написал, что мы расстаёмся. А сегодня увидел человека, изображающего жертву".

Накануне Волочкова посвятила несколько постов теме расставания с возлюбленным. Сначала она обвинила Сергея в лицемерии и предательстве, добавив, что она нужна была бизнесмену для самопиара. Затем она сказала, что несмотря ни на что, она "полюбила Серёжу", потому что "он замечательный человек, и она никому не позволит его осквернить", добавив, что ей очень не хватает этого мужчины рядом.

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