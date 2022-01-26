Всплыло криминальное прошлое бойфренда Волочковой: "Обвинялся в разбое"

Новый возлюбленный Волочковой очаровал не только балерину, но и публику. При этом в биографии Сергея Кузнецова нашли некоторые тёмные пятна, связанные с криминалом.

Подписчики экс-примы Большого театра отмечают, что новый бойфренд звезды балета по имени Сергей положительно действует на балерину. Анастасия хвалится своим женихом-культуристом, рассказывая о том, что ведёт с Сергеем здоровый образ жизни и много занимается спортом.

Знакомые Волочковой беспокоятся о балерине, так как подозревают, что Сергей — преступник и аферист, который пытается извлечь свои выгоды из общения со знаменитостью.

В шоу "Пусть говорят" друг Волочковой Дмитрий Сафронов рассказал, что нанял детектива, чтобы выяснить биографию мужчины, который внезапно появился в жизни танцовщицы. Он выяснил, что у возлюбленного Волочковой была судимость за разбой и нападение в Тамбовской области, совершённое более двадцати лет назад. Кузнецов, по сведениям Сафронова, объявлен в розыск на Украине за "террористический акт с применением оружия".

Сам Сергей лишь частично согласен с добытой информацией.

"Это правда, но все было немного по-другому. Парень какой-то сказал про разбой? Это бред. Не знаю, кто вам готовил этот список, у меня есть одно единственное дело на Украине. Когда там был госпереворот, я работал в одной из партий, так как был руководителем в Запорожской области. Я собирал митинги, возглавив движение в нашем городе: мы выступили за дружбу с Россией, потому что все понимали — будет гражданская война. Хотя меня не слушали", — признался Кузнецов в студии "Пусть говорят".

Анастасия Волочкова, которая находится под чарами красавца, и слышать ничего не хочет о сомнительном прошлом своего жениха. Она заявила, что её не интересует то, что было в жизни бойфренда до того, как они стали строить отношения.

Танцовщица познакомилась с Сергеем Кузнецовым в программе "Давай поженимся". Она выступала в роли подруги жениха, пытаясь подыскать Кузнецову достойную партию. В итоге балерина решила сама закрутить роман с видным мужчиной.

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