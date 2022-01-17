Панин оправдался за проигрыш Никите Преснякову: "Я актёр, а не гладиатор"

Алексей Панин никак не может успокоиться после фиаско на ринге с внуком Аллы Пугачёвой Никитой Пресняковым. Актёр извинился за свои прежние выпады в сторону организаторов шоу.

Исход боя с Паниным и Никитой Пресняковым был предсказуем. На стороне сына Кристины Орбакайте была молодость и здоровый образ жизни. У потрёпанного разгульной жизнью за границей, по мнению интернет-пользователей, не было шанса противостоять спортивному внуку Пугачёвой.

Панин взял назад свои слова по поводу того, что организаторы проекта "Наше дело" выставили его в некрасивом свете.

"Меня ввели в заблуждение. Мне просто прислали какой-то "слив". Приношу извинения", — написал Панин в своём Instagram-аккаунте.

Звезда фильма "Жмурки" ещё раз выразил свои миролюбивые взгляды.

"Я с самого начала не собирался драться и бить друг другу морды. Я предлагал шоу. Никита же вышел самооутверждаться. Как только я это понял, то поиграл в неваляшку, забрал деньги и ушёл. Я актёр а не гладиатор", — пояснил Панин.

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