Панин назвал поединок с внуком Пугачёвой договорным

Алексей Панин остался недоволен тем, в каком свете выставили его во время боя с Никитой Пресняковым. Внук Аллы Пугачёвой отправил актёра в нокаут.

Алексей Панин продолжает комментировать своё противостояние с Никитой Пресняковым. Артиста обидело то, что организаторы не показали лучшие моменты его боя, а продемонстрировали лишь его поражение.

Звезда фильма "Жмурки" в отместку стал раскрывать карты бойцовского шоу. Он уверил, что поединок проходил по заранее обговорённому сценарию.

"Это была договорная история: мы с Никитой (Пресняковым. — Прим. ред.) созванивались по телефону, обговаривали, как будет происходить бой. Никита — молодец! Он вёл себя как порядочный человек. Но, к сожалению, продюсеры зарядили его, чтобы он меня ****** (избил. — Прим. ред.). А я предложил провести красивый бокс", — обратился к своей интернет-аудитории Панин в Instagram.

Подписчики актёра обратили внимание на распухшее лицо Панина.

"Вечно плачет обиженный"; "Блин, видок просто "треш""; "Праздники плохо сказываются на внешнем виде, берите себя в руки", — писали фолловеры под постом артиста.

Ранее между Никитой Пресняковым и Алексеем Паниным разгорелся словесный конфликт. Сын Кристины Орбакайте не одобрил скандальное поведение актёра и упрекнул его в создании непозволительного видеоконтента.

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