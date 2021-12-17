Лера Кудрявцева рассказала о вылитом ей на голову борще

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками видео с записью первого утренника в детском саду, в котором приняла участие её дочь Маша.

Звезда отметила в Instagram, что она очень рада, что сегодня детские сады совсем не похожи на те, которые были в её детстве. Ведущая вспомнила один из неприятных моментов, из-за которых ей не хотелось в своё время ходить в детский сад.

"Я категорически отказывалась есть, и однажды мама пришла забирать меня из сада, а у меня на голове был борщ. Воспитатель просто вылил мне его на голову, потому что я стискивала зубы", — вспомнила Кудрявцева.

Звезда отметила, что такие случаи были не редкостью в советских садиках, и даже не смогла представить себе, что бы произошло, если бы что-то подобное случилось в наше время.

Поклонники выразили Кудрявцевой своё сочувствие, сойдясь во мнении, что таким воспитателям не место рядом с детьми.

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