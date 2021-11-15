Лера Кудрявцева показала свой сияющий в гирляндах особняк

Лера Кудрявцева продемонстрировала фасад своего красивого дома. Телеведущая досрочно решила встретить Новый год, так как её особняк уже похож на резиденцию Деда Мороза. Жильё звезды утопает в гирляндах.

Особняк Леры Кудрявцевой

Ведущая шоу "Секрет на миллион" сняла на видео свой дом, готовый к встрече Нового года. Особняк знаменитости сделан с большим вкусом и напоминает пряничный домик в сахарной глазури. Волшебства жилью звезды добавило то, что фасад дома был украшен сияющими гирляндами, переливающимися серебристыми огоньками.

"Светлячками" был усыпан не только дом телеведущей, но и вечнозелёные растения во дворе.

"Ребят, я понимаю, что до Нового года ещё далеко, но так захотелось новогоднего настроения уже. Приходишь с работы, всё в огнях переливается, глаз радуется. Дед Мороз мимо такой красоты точно не пройдёт. Даже деревья украсили. Ну что, ждём праздник Новый год. Надеюсь, он принесёт нам только радость.", — говорит Лера на видео, снимая красоту в своей загородной резиденции.

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