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Бывшая жена Ромы Жукова с шестью детьми может лишиться жилья

Шоу-бизнес

Бывшая жена исполнителя Ромы Жукова Елена может оказаться на улице вместе с шестью детьми, если не закроет задолженность по ипотечному кредиту. О проблемах звёздной семьи рассказал "Пятому каналу" адвокат Сергей Жорин.

Бывшая жена Ромы Жукова с шестью детьми может лишиться жилья

По словам Елены Жуковой, бывший супруг не хочет выплачивать за неё ипотеку. Вместо этого для погашения задолженности он предложил ей выставить на продажу две другие квартиры, но экс-супруга музыканта оказалась не рада такому предложению.

"Наличие у заёмщика несовершеннолетних детей не является препятствием для реализации квартиры по инициативе банка при наличии просрочки по кредиту. Такое возможно даже и в том случае, если ипотечная квартира вовсе является единственным местом, пригодным для проживания семьи должника. При таких обстоятельствах люди рискуют вовсе остаться на улице", — рассказал Жорин.

Юрист уточнил, что если заёмщик перестал выплачивать кредит, имея заложенную квартиру, то она может быть продана банком в ходе публичных торгов, после которых вырученные средства пойдут на оплату долга.

"Можно предположить, что имея возможность погасить кредит, бывшая супруга Ромы Жукова всячески пытается этого избежать. В некоторой степени её можно понять — зачем платить, когда можно не платить? Но не платить в данном случае нельзя, потому что правовых оснований нет", — резюмировал адвокат, посоветовав Елене Жуковой найти деньги для погашения задолженности по ипотеке.

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