Супруга певца Ромы Жукова планирует лечить его от алкозависимости

Жена популярного некогда исполнителя Ромы Жукова Елена нашла медиков, которые готовы лечить его от алкогольной зависимости певца. Она уже оплатила клинику, но пока неизвестно, как к этому решению отнесется сам Жуков.

По мнению Елены, ее муж пристрастился к спиртному, не выдержав проверку славой. После того, как супруги решили расстаться, проблема только усугубилась. Но женщина не намерена сдаваться и планирует помочь супругу.

Напомним, Елена родила от Жукова 7-х детей. Одна из дочек погибла в 2012 году — от удара качелями по голове. В настоящее время Елена с детьми живет отдельно от супруга, поскольку он в нетрезвом состоянии часто становился агрессивным, что выступало угрозой безопасности детей.