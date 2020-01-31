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Супруга певца Ромы Жукова планирует лечить его от алкозависимости

Шоу-бизнес

Жена популярного некогда исполнителя Ромы Жукова Елена нашла медиков, которые готовы лечить его от алкогольной зависимости певца. Она уже оплатила клинику, но пока неизвестно, как к этому решению отнесется сам Жуков.

По мнению Елены, ее муж пристрастился к спиртному, не выдержав проверку славой. После того, как супруги решили расстаться, проблема только усугубилась. Но женщина не намерена сдаваться и планирует помочь супругу.

Напомним, Елена родила от Жукова 7-х детей. Одна из дочек погибла в 2012 году — от удара качелями по голове. В настоящее время Елена с детьми живет отдельно от супруга, поскольку он в нетрезвом состоянии часто становился агрессивным, что выступало угрозой безопасности детей.

алкоголь рома жуков зависимость
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