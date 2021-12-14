Директор Лепса рассказал о состоянии артиста: "Гипертонический криз"

Григорий Лепс отменил премьеру песни в "Крокус сити холле" из-за плохого самочувствия. Фанаты певца считают, что здоровье 59-летнего артиста подкосил предстоящий развод.

Представитель Григория Лепса Владимир Урюпин в беседе с Пятым каналом объяснил, что произошло с артистом, который незадолго до своего выступления объявил о срыве концерта.

Директор артиста отметил, что у Лепса случился гипертонический криз. Высокое артериальное давление, по словам Урюпина, давно мучает исполнителя. Особенно недуг обострился в последние полтора года.

"Все в порядке. Гипертонический криз. Он же всю жизнь таблетки пьет. Всю жизнь мается с давлением", — цитирует слова представителя певца Пятый канал.

Урюпин уверен, что впредь проблемы со здоровьем не помешают певцу выступать на сцене.

"За последние полтора года второй раз уже такое случилось бывает. Ну подскочило давление. На всякий случай поехали в больницу… Он дома — все в порядке, все концерты состоятся", — отметил директор артиста.

13 декабря в "Крокус сити холле" Григорий Лепс должен был выступить в дуэте с Ларисой Долиной, однако в итоге певица спела с бывшей солисткой группы ВИА "Сливки" Кариной Кокс.

Ранее подписчики Лепса ужаснулись, глядя на то, как похудел и осунулся певец. Фолловеры заподозрили, что c исполнителем хита "Рюмка водка на столе" творится что-то неладное.

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