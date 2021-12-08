Поклонники с трудом узнали болезненно худого Григория Лепса

Поклонники 59-летнего Григория Лепса решили, что у артиста появились проблемы со здоровьем. Иначе фанаты не могут объяснить его резкое похудение.

Полина Гагарина и Григорий Лепс

Исполнителя хита "Рюмка водки на столе" с трудом узнали на фото с Полиной Гагариной. Лепс заметно осунулся и лишился своего привычного шарма.

Лепс запечатлён в простом наряде, который далёк от концертных образов певца. Нет на фото и фирменных очков артиста, которые придавали ему сходство с котом Базилио из сказки про Буратино.

"Встреча на "Голосе" с самой лучшей и самой красивой певицей страны", — написал Лепс под фото с Полиной, с которой они сроднились, сидя в жюри популярного проекта.

Подписчики одного из самых высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса забили тревогу, высказывая предположения о серьёзной болезни заслуженного артиста России.

"Григорий, всё ли хорошо со здоровьем? Нельзя так худеть!"; "Господи, какие тощие оба… Очень люблю творчество обоих исполнителей, но внешний вид не очень здоровый"; "Это что за крепыши? Люблю, но это перебор. Вы публичные люди, не пропагандируйте анорексию", — делились своим мнением фолловеры под постом Лепса.

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