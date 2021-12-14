Баста рассказал, почему отказался от выдвижения в Госдуму: "Неблагонадёжный"

Баста в интервью Тине Канделаки поделился, что ему предлагали баллотироваться в Госдуму. Рэпер объяснил, почему отказался от этой идеи.

По словам исполнителя, он никогда не видел себя в политике. Кроме того, Баста назвал себя "неблагонадёжным" человеком.

"Я всегда говорю: ребята, во-первых, я неблагонадёжный. Это точно не моё. Наблюдать за этим, разрываться, веселиться, читать. Я бы этого не смог точно, это очень тяжело", — сказал рэпер во время интервью, запись которого появилась на YouTube-канале "RTVI Развлечения".

Также Баста признался, что ему гораздо больше нравится находиться в студии и создавать музыку.

"Вот это я обожаю просто", — заключил он.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, в 2021 году жители РФ назвали Василия Вакуленко (настоящее имя рэпера) одним из лучших эстрадных исполнителей.

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