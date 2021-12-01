В Госдуме составлен список рэперов, "не толкающих наркоту". Там всего два имени

Думский комитет по культуре составил список российских рэперов, которые могут не опасаться уголовного преследования "за пропаганду наркотиков", потому что в их текстах "её нет".

Об этом в эфире "Говорит Москва" сообщила зампред комитета Елена Драпеко.

По её словам, "список получился очень короткий" и состоит из двух имён: Мирон Фёдоров (он же Оксимирон) и Василий Вакуленко (Баста).

"Если рэперы или любые другие исполнители позволяют себе выдавать в публичное пространство то, что запрещено российскими законами, то они должны быть готовы по закону же за это отвечать. Как и любой другой гражданин. Степень виновности определять будет, конечно, суд. Наказание прописано в законодательстве, оно должно быть соразмерно проступку", — отметила депутат Госдумы.

Вопрос ей был задан в связи с ситуацией с Алишером Валиевым (Моргенштерном), которого недавно в торговле наркотиками обвинил глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин. После этого, напомним, рэпер "исчез" из страны. И только пару дней назад "нашёлся" в Дубае.

К слову, несколько месяцев назад Моргенштерн уже был оштрафован за пропаганду наркотиков на 100 тысяч рублей.

Сейчас следственные органы расследуют аналогичные дела в отношении рэперов OG Buda (Григория Ляхова) и Элджея (Алексея Узенюка).

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