Постройневшая Семенович явилась в шоу "Давай поженимся"

Гузеева, сидя в кресле стилиста, перед съёмками шоу "Давай поженимся" назвала имя знаменитости, которая пришла на шоу в поисках любви. Интрига скоро разрешилась — Анна Семенович поделилась видео со съёмок шоу.

Анна Семенович

Лариса Гузеева, готовясь к новым съёмкам, заявила, что скоро придёт Анна Семенович. Телеведущая отметила, что богатые тоже плачут, а у красавиц имеются проблемы с женихами.

Телесваха не обманула — певица действительно пришла на передачу, в которой одинокие сердца ищут друг друга.

Семенович явилась на шоу в дату, которую она посчитала сакральной.

"Мои любимые, сегодня волшебная зеркальная дата — 12.12.2021 года Не забудьте взять лист и ручку, и поблагодарить Вселенную сегодня до 00:00. Желаю вам всего самого наилучшего", — поделилась Анна надеждами с аудиторией.

Анна надела яркий пиджак цвета фуксия. Лишний вес Семенович утянула корректирующим бельём так, что стала подтянутой стройняшкой. Возможно, артистка также постаралась скинула лишний вес перед встречей со своей судьбой.

41-летняя бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович сейчас одинока. Обладательница шикарного бюста никогда не выходила замуж. Детей у певицы тоже нет. Певица не теряет надежды испытать радость материнства, поэтому на всякий случай заморозила свою яйцеклетку.

Анна Семенович в последнее время позиционирует себя как невеста в активном поиске. Несколько месяцев назад она облачилась в свадебное платье и вышла на улице с табличкой: "Ищу мужа".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.