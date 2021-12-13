Героиней одного из ближайших выпусков телешоу, которое много лет ведёт "бесприданница" Лариса Гузеева, станет 41-летняя Анна Семенович.
Об этом сообщает "Телепрограмма" со ссылкой на "Инстаграм" актрисы, где у неё было размещено видео из гримёрки (сейчас почему-то удалено), на котором Гузеева рассказывает о звёздной участнице программы:
"Все, наверное, сейчас подумают, что у них уши лопнули. Анечка Семенович. В общем, богатые тоже плачут и у красавиц проблемы с женихами", — говорит на видео Гузеева.
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