Краско не сдержал слёз на гражданской панихиде Нины Ургант

Сегодня в Санкт-Петербурге попрощались со звездой "Белорусского вокзала" Ниной Ургант. На похороны пришли коллеги народной артистки РСФСР.

Как сообщает Пятый канал, народный артист России Иван Краско не сдерживал эмоций на церемонии прощания со своей коллегой Ниной Ургант.

Гражданская панихида в память о выдающейся актрисе состоялась в Александринском театре северной столицы. 91-летний Иван Краско обливался слезами, когда наблюдал за тем, как гроб с телом актрисы грузят в катафалк. Краско непрестанно вытирал платком набегающие слёзы.

В последний путь Нину Ургант проводили нескончаемыми аплодисментами. Попрощаться с Ниной Николаевной пришли родственники, друзья, коллеги и преданные поклонники актрисы, которые искренне скорбят об уходе звезды советского кино.

Нина Ургант последние два года боролась с болезнью Паркинсона. 92-летняя женщина с трудом передвигалась, поэтому не выходила из дома. Спасти актрису пытались выдающиеся медики Израиля. На лечение за границу Нину Николаевну отправил внук, телеведущий Иван Ургант. О смерти актрисы стало известно 3 декабря.

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