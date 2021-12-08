EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Китае приветствуют улучшение отношений между США и Россией
МИД РФ: США могут подключиться к "нормандскому формату"
В "Коммунистах России" оценили заявления о сносе памятников Ленину в РФ
Совладельца "Рив Гоша" и "Юлмарта" задержали по делу о хищении
Песков спрогнозировал увеличение числа вакцин от COVID-19 в РФ до 10 за год
Байден не сказал Путину о своих намерениях по "Северному потоку-2"
Цены на газ в Европе преодолели отметку в 1150 долларов за тысячу кубометров
Ефимов: После введённых нерабочих дней, роста безработицы по Москве не произошло
Эрдоган снова предложил стать посредником между Россией и Украиной

Краско не сдержал слёз на гражданской панихиде Нины Ургант

Шоу-бизнес

Сегодня в Санкт-Петербурге попрощались со звездой "Белорусского вокзала" Ниной Ургант. На похороны пришли коллеги народной артистки РСФСР.

Краско не сдержал слёз на гражданской панихиде Нины Ургант

Как сообщает Пятый канал, народный артист России Иван Краско не сдерживал эмоций на церемонии прощания со своей коллегой Ниной Ургант.

Гражданская панихида в память о выдающейся актрисе состоялась в Александринском театре северной столицы. 91-летний Иван Краско обливался слезами, когда наблюдал за тем, как гроб с телом актрисы грузят в катафалк. Краско непрестанно вытирал платком набегающие слёзы.

В последний путь Нину Ургант проводили нескончаемыми аплодисментами. Попрощаться с Ниной Николаевной пришли родственники, друзья, коллеги и преданные поклонники актрисы, которые искренне скорбят об уходе звезды советского кино.

Нина Ургант последние два года боролась с болезнью Паркинсона. 92-летняя женщина с трудом передвигалась, поэтому не выходила из дома. Спасти актрису пытались выдающиеся медики Израиля. На лечение за границу Нину Николаевну отправил внук, телеведущий Иван Ургант. О смерти актрисы стало известно 3 декабря.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Провожают в последний путь Нину Ургант(фото и видео)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
МИД РФ: США могут подключиться к "нормандскому формату"
В "Коммунистах России" оценили заявления о сносе памятников Ленину в РФ
Совладельца "Рив Гоша" и "Юлмарта" задержали по делу о хищении
Песков спрогнозировал увеличение числа вакцин от COVID-19 в РФ до 10 за год
Байден не сказал Путину о своих намерениях по "Северному потоку-2"
Цены на газ в Европе преодолели отметку в 1150 долларов за тысячу кубометров
Краско не сдержал слёз на гражданской панихиде Нины Ургант
Ефимов: После введённых нерабочих дней, роста безработицы по Москве не произошло
Эрдоган снова предложил стать посредником между Россией и Украиной
Песков: Нуланд прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно
Популярное
Мир. Новости мира
Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов

Пандемия среди людей заканчивается, коронавирус может найти нового "хозяина", заявил иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Мир. Новости мира
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Общество
Подмосковный оперштаб создал оскорбительную агитацию о вакцинации
Происшествия
Дело об изнасиловании и попытке убийства девушки завели в Москве
Инна Новикова "Квартира для славян" - фобии или глупость? Инна Новикова Ирина Шлионская Как избавиться от пищевой зависимости? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Советский герб: диверсия государственного значения Дмитрий Соколов
Происшествия
Mash: глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой
Здоровье
Вирусолог Чумаков: "омикрон" — живая вакцина от COVID-19
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников