Ургант поделился трогательными воспоминаниями о бабушке: "Ванята, приезжай"

Иван Ургант написал проникновенный пост, посвященный покойной бабушке, народной артистке РСФСР Нине Ургант.

Телеведущий, от которого все ждали особенных слов в адрес Нины Ургант, немного растерялся и начал свой пост в Instagram со слов: "А что писать?".

Он напоминает публике о возрасте своей горячо любимой бабушке. Нине Николаевне было 92 года.

"Сами всё понимаете…", — написал шоумен.

Дальше он задаётся парадоксальным вопросом: "Почему только она меня выбрала?"

"Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня", — недоумевает Иван Ургант.

Далее телеведущий предаётся воспоминаниям.

"Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. "Ванята, приезжай", — и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьём, разговариваем. Я и она. И коты", — поэтично описывает своё пребывание у бабушки звезда ТВ.

Ургант объясняет, что они коротали вечера за чтением литературы. Нина Ургант предпочитала читать детективы, а юный Иван зачитывался Вальтером Скоттом.

"А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы ещё на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…", — заключил свои трогательные воспоминания телеведущий.

О смерти Нины Ургант стало известно 3 декабря. Подписчики горячо сочувствовали Ивану.

"Самые глубокие соболезнования!" — написал под постом Урганта Максим Галкин. "Соболезную вашей семье… Светлая память Нине Николаевне…", — выразил сочувствие Тимур Батрутдинов.

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