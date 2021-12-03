Иван Ургант написал проникновенный пост, посвященный покойной бабушке, народной артистке РСФСР Нине Ургант.
Телеведущий, от которого все ждали особенных слов в адрес Нины Ургант, немного растерялся и начал свой пост в Instagram со слов: "А что писать?".
Он напоминает публике о возрасте своей горячо любимой бабушке. Нине Николаевне было 92 года.
"Сами всё понимаете…", — написал шоумен.
Дальше он задаётся парадоксальным вопросом: "Почему только она меня выбрала?"
"Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня", — недоумевает Иван Ургант.
Далее телеведущий предаётся воспоминаниям.
"Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. "Ванята, приезжай", — и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьём, разговариваем. Я и она. И коты", — поэтично описывает своё пребывание у бабушки звезда ТВ.
Ургант объясняет, что они коротали вечера за чтением литературы. Нина Ургант предпочитала читать детективы, а юный Иван зачитывался Вальтером Скоттом.
"А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы ещё на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…", — заключил свои трогательные воспоминания телеведущий.
О смерти Нины Ургант стало известно 3 декабря. Подписчики горячо сочувствовали Ивану.
"Самые глубокие соболезнования!" — написал под постом Урганта Максим Галкин.
"Соболезную вашей семье… Светлая память Нине Николаевне…", — выразил сочувствие Тимур Батрутдинов.
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