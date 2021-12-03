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Садальский высказался о смерти Нины Ургант: "Грустная весть из Ленинграда"

Шоу-бизнес

Станислав Садальский поделился воспоминаниями о совместной работе с Ниной Ургант. Он вспомнил "особый трагический излом" звезды фильма "Белорусский вокзал".

Садальский высказался о смерти Нины Ургант: "Грустная весть из Ленинграда"

Садальский подчеркнул, что считает Нину Ургант истинно ленинградской актрисой. Хрупкая, тонкая, интеллигентная — характеризует актёр свою выдающуюся коллегу.

"С каким-то особым трагическим изломом и нежной стеснительностью движений, с кроткой манерой говорить тихо, будто бы внутрь себя", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" в своём Instagram-аккаунте.

Заслуженный артист РСФСР вспоминает, что в начале 80-х он в компании Нины Ургант и других соратников исколесил СССР с легендарной программой "Товарищ кино".

"Нас встречали первые секретари обкомов партии, встречали с корзинами цветов и оркестрами. Мы давали по три концерта — в пятницу, субботу и воскресенье. В Минске пошли с ней к автору "Белых росс" Леше Дудареву он нас угощал кулешем и горячительным", — рассказал Садальский.

Репертуар у гастролёров был отменный.

"Рыбников только выходил на сцену и начинал: "Когда весна придет, не знаю…", и у зрителей текли слезы. А уж когда Ниночка пела эпохальное: "Горит и кружится планета…", зал просто рыдал. Ну, и я со своим шлягером — "О бедном гусаре, замолвите слово"", — объяснил артист.

Садальский обратился к сыну и внуку Нины Николаевны.

"Что говорить… Андрею и Ване — искренние слова поддержки, мы с вами. Ниночка, прощай. Помню и люблю тебя всегда", — написал 70-летний артист.

Сегодня стало известно о смерти народной артистки РСФСР Нины Ургант. Она скончалась на 93-м году жизни.

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Умерла Нина Ургант - бабушка Ивана Урганта и звезда "Белорусского вокзала"
Автор: Елена Былкина
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