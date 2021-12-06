Киркоров хочет судиться с порталом госуслуг: "Мы это так просто не оставим"

Филипп Киркоров возмущён тем, что портал госуслуг распространяет о нём порочащие сведения.

Король российской эстрады рассказал, что собирается подать в суд на портал государственных услуг, где, по его словам, размещена недостоверная информацию о штрафах на его имя.

"Штрафы? Ну у всех бывают штрафы. Естественно, я всё всегда оплачиваю. Если вы хотите подробнее узнать о наших следующих действиях, то мы будем подавать встречный иск. Портал госуслуг не справляется с нагрузкой и подрывает деловую репутацию артиста, внедряя неправдоподобную информацию в СМИ. Мы это так просто не оставим, потому что всё, что связано с оплатой штрафов и других видов услуг, у нас чисто", — цитирует слова Филиппа Киркорова "Москва 24".

Адвокат, защищающий интересы певца, Александр Добровинский объяснил что у Филиппа Киркорова нет задолженностей по штрафам за нарушения ПДД. Добровинский уверен, что сможет в короткие сроки отстоять доброе имя своего клиента.

Ранее распространилась информация о том, что в Таганский районный суд столицы поступили несколько десятков административных материалов, в которых говорится о неуплате Киркоровым штрафов от ГИБДД. В суде сообщили, что артисту грозит наказание вплоть до административного арест на срок до 15 дней или обязательные 50-часовые работы.

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