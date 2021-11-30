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Киркоров стал случайным незваным гостем на чужой свадьбе

Шоу-бизнес

Гости свадебного торжества в Подмосковье стали невольными участниками события, которое запомнится им надолго. В самый разгар торжества "на огонёк" вдруг заглянул Филипп Киркоров.

Киркоров стал случайным незваным гостем на чужой свадьбе

Неожиданный гость появился в банкетном зале в тот момент, когда гости отплясывали под нестареющий хит "Я за тебя умру" и даже не сразу заметили, что сквозь толпу к эстраде широкими шагами буквально протискивается сам Киркоров.

И, по словам присутствовавших, "обалдели", когда король эстрады забрал микрофон у остолбеневшего артиста и сам, с начала, спел свою песню. 

Как выяснилось чуть позже, Филипп Киркоров возвращался домой со съёмок очередных "Ёлок", где ему выделили роль охранника, когда услышал "до боли знакомую мелодию" … и не смог проехать мимо. Так Филипп Бедросович оказался случайным гостем на семейном празднике совершенно незнакомых ему людей.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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