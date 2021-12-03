Барановская вспомнила, как в её жизни появился Аршавин

Хотё браку футболиста Андрея Аршавина и ведущей Юлии Барановской уже десять лет назад пришёл конец, публика не даёт им забыть друг о друге, постоянно задавая вопросы о прошлых отношениях.

Юлия Барановская рассказала Starhit, как познакомилась с Аршавиным. По её словам, после школы она поступила по совету родителей в университет аэрокосмического приборостроения, хотя душа к этой области у неё не лежала. При этом ведущая призналась, что ни о чём не жалеет.

"Я не жалею об этом. Всё равно пришла туда, куда хотела, но это был другой путь. Наверное, если бы я пошла туда, куда хотела изначально, то не случилось бы Андрея Аршавина в моей жизни, детей", — рассказала Барановская.

По её мнению, если бы учёба в университете ей нравилась, она бы увлечённо училась и даже не думала о личной жизни.

"И я бы не смотрела в сторону семьи вообще никак. Поскольку мне было жутко скучно, жутко неинтересно, я всё время пыталась найти что-то. А если бы училась с диким удовольствием, не посмотрела бы на такого футболиста, как Андрей Аршавин", — призналась артистка на программе "Быть человеком".

Барановская рассказала, что всё равно получила образование, правда позже, зато такое, какое ей хотелось, в том числе и за границей. По своему опыту ведущая хочет, чтобы её дети тоже занимались в жизни тем, что им нравится.

"Хочется, чтобы они попробовали всё и определились, чем им будет интересно заниматься в будущем", — заключила Барановская.

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