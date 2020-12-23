Юлия Барановская вновь встретится в суде с Аршавиным

Телеведущая продолжает отстаивать интересы своих детей.

Андрей Аршавин сумел доказать в суде, что больше не может выплачивать троим детям от экс-супруги Юлии Барановской половину своих доходов.

У Аршавина есть ещё один ребёнок, на содержание которого футболист также должен делать ежемесячные выплаты. Итогом судебного процесса стало снижение суммы алиментов с ½ до 3/8.

Барановская посчитала такое решение несправедливым. Женщина после поражения в суде заявляла, что продолжит борьбу. Экс-супруга Аршавина уже подала апелляционную жалобу.

Мосгорсуд скоро снова вернётся к пересмотру дела по алиментам.

Юлия Барановская уверена, что Аршавин может выплачивать деньги детям в прежнем объёме. Адвокат футболиста утверждает, что у его клиента больше нет такой возможности, так как доходы спортсмена существенно снизились за прошедший год.