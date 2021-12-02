Стало известно о многотысячных долгах Градского

У Александра Градского нашли значительные долги по налогам. Погашать задолженность теперь придётся наследникам музыканта.

По информации интернет-издания Popcake, Градский задолжал Федеральной налоговой службе более полумиллиона рублей налога на недвижимость.

Есть предположение, что музыкант не успел уладить налоговые дела из-за проблем со здоровьем.

Ранее журналисты рассекретили стоимость наследства Александр Градского. Недвижимость маэстро оценивается в общей сложности на сумму около 780 млн рублей.

В собственности у музыканта находилось большое помещение в здании на Никитском бульваре и 400-метровое здание в Козицком переулке в Москве.

Композитор владел несколькими земельными участками в Московской области. В Подмосковье он выстроил два огромных особняка.

Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 года. 1 декабря состоялась церемония прощания с народным артистом России, которого похоронили на Ваганьковском кладбище.

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