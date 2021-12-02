Популярный в молодёжной среде российский рэпер Элджей (в миру — Алексей Узенюк), который, как утверждают фанаты, "уже месяц как пропал с радаров", оказывается, находится за границей.
Буквально вчера его сняли выходящим из иммиграционного центра на Кипре. Кадры опубликовал ТГ-канал Peopletalk.
"Судя по всему, он (Элджей — Узенюк. — Прим. ред.) получает кипрское гражданство! Он уже месяц как не в России. Неужели решил последовать по стопам своего друга Моргенштерна и покинуть страну на неопределённый срок?" — задаётся вопросом автор публикации.
К слову, напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет проверяет тексты "кумиров молодёжи" на предмет пропаганды наркотиков.
И к Элджею у них "есть вопросы". Уже завтра, 3 декабря, его дело должно рассматриваться в московском суде. Алексея Узенюка обвиняют в пропаганде наркотиков посредством интернета. Санкция статьи: штраф
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