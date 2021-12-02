Рэперы потянулись вон из России: Элджей замечен на Кипре

Популярный в молодёжной среде российский рэпер Элджей (в миру — Алексей Узенюк), который, как утверждают фанаты, "уже месяц как пропал с радаров", оказывается, находится за границей.

Буквально вчера его сняли выходящим из иммиграционного центра на Кипре. Кадры опубликовал ТГ-канал Peopletalk.

"Судя по всему, он (Элджей — Узенюк. — Прим. ред.) получает кипрское гражданство! Он уже месяц как не в России. Неужели решил последовать по стопам своего друга Моргенштерна и покинуть страну на неопределённый срок?" — задаётся вопросом автор публикации.

К слову, напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет проверяет тексты "кумиров молодёжи" на предмет пропаганды наркотиков.

И к Элджею у них "есть вопросы". Уже завтра, 3 декабря, его дело должно рассматриваться в московском суде. Алексея Узенюка обвиняют в пропаганде наркотиков посредством интернета. Санкция статьи: штраф

от 5 тыс. до 30 тыс. рублей для обычных граждан;

до 100 тыс. рублей для предпринимателей.