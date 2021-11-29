Уехавший из России Моргенштерн нашёлся в Дубае

Алишер Валиев, более известный как Моргенштерн, после поспешного отъезда из России вместе с супругой зажигают в ОАЭ.

Эксцентричная пара "засветилась" в аэропорту Дубая:

Меньше всего супруги Валиевы похожи на людей, сбежавших из страны из-за опасений уголовного преследования.

Напомним, несколько дней назад ряд предположения о том, что скандальный репер замешан в серьёзных преступлениях, высказал глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. После этого в СМИ появилась информация о том, что в Москве закрыт принадлежащий Моргенштерну ресторан, а сам он, прихватив жену, якобы подался в бега. Эту информацию, кстати, ни подтвердить, ни опровергнуть не смог даже адвокат шоумена.

И вот теперь Алишер Валиев "нашёлся". Его супруга Диляра Зиннатуллина постит в соцсетях фото и видео "с отдыха", судя по которым, пара просто устроила себе отпуск. Из чего поклонники шоу-пары сделали вывод: Алишер и Диляра ни от кого и ни от чего не прячутся, никуда не сбегали и скоро вернутся в страну.