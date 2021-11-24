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Адвокат Моргенштерна рассказал, сбежал ли репер из России

Шоу-бизнес

Адвоката исполнителя Моргенштерна Сергея Жорина попросили прокомментировать слухи о побеге репера из России после того, как ему было предъявлено обвинение в торговле наркотиками в соцсетях председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.

Адвокат Моргенштерна рассказал, сбежал ли репер из России

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данное сообщение, просто потому что ничего не знаю о местонахождении Моргенштерна", — сообщил адвокат "Ленте.ру".

Сергей Жорин добавил, что не имеет права говорить, выходил ли с ним на связь Моргенштерн после того, как Бастрыкин сделал своё официальное заявление на его счёт по причине того, что это является "адвокатской тайной".

Ранее правозащитник высказывал опасение, что боится, что на Моргенштерна могут оказывать давление представители правоохранительных органов после огласки предъявленного ему обвинения.

В СМИ появилась информация, что Моргенштерн сейчас находится в Белоруссии. Некоторые назвали это "побегом" в связи с обвинениями в торговле наркотиками. Однако концертный директор артиста заявил, что Моргенштарн уехал в Белоруссию на частное мероприятие в качестве приглашённого гостя. Другие подробности отъезда репера он не сообщил.

 

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Бастрыкин обвинил Моргенштерна в продаже наркотиков
Автор: Светлана Нерадовская
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