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Глава СК обрушился на Моргенштерна: "Торгует наркотиками, по сути дела"

Общество

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках онлайн-конференции рассказал о преступном поведении рэпера Моргенштерна.

Глава СК обрушился на Моргенштерна: "Торгует наркотиками, по сути дела"

Бастрыкин на научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" в Москве поднял тему опасности творчества рэпера Моргенштерна.

"Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы всё сидим и от страха рассуждаем о том, что права человека нарушать нельзя", — сказал Бастрыкин.

Ксения Собчак прокомментировала заявление главы СК.

"Самое странное видео дня — Глава СК Бастрыкин обвиняет Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях во время онлайн-конференции юрфаков МГЮА и МГУ", — пишет Собчак в своём Telegram-канале.

Моргенштерн уже имел неприятности с законом. Его обвиняли в том, что он пропагандирует в своих песнях употребление наркотиков. Рэпер предстал перед судом и заплатил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Теперь исполнителя проверяют по части 3 статьи 230 УК РФ. Следственный комитет изучает клип Моргенштерна Раblо, в котором пытаются обнаружить попытки склонить несовершеннолетних к употреблению наркотиков.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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