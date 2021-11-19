Творчество Моргенштерна снова заинтересовало Следственный комитет

Алишеру Моргенштерну грозят новые неприятности. На этот раз в СК пытаются найти в песнях рэпера склонение несовершеннолетних к потреблению запрещённых веществ.

Моргенштерн уже имел проблемы с законом. Его обвиняли в том, что он пропагандирует в своём творчестве употребление наркотиков. Рэпер предстал перед судом и заплатил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Теперь исполнителя проверяют по части 3 статьи 230 УК РФ. Следственный комитет исследует клип Моргенштерна Раblо, в котором пытаются обнаружить попытки склонить несовершеннолетних к потреблению наркотиков.

Понести наказание может также рекламщик рэпера Артём Клюшин, который занимался распространением клипов певца в Tik-Tok.

Ответственность также распространяется и на режиссёра Александра Романова, который загружал клипы эпатажного артиста в Instagram.

Следователи пришли к выводу, что творчество Моргенштерна "пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, пропаганду наркотиков”.

В вину рэперу ставят то, что его целевая аудитория состоит в большей части из подростков, на которых его творчество воздействует негативно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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