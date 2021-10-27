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Собчак встала на защиту "разрываемого на куски" Моргенштерна

Шоу-бизнес

Ксения Собчак осудила общественность, которая "рвёт на куски" Моргенштерна за то, что он высказал своё мнение о праздновании Дня Победы. Журналистка уверена, что необходимо сделать скидку на юный возраст музыканта, который ещё не укрепился в своём мировоззрении.

Собчак встала на защиту "разрываемого на куски" Моргенштерна

Моргенштерн очень не хотел идти на интервью к Собчак. В итоге журналистка всё-таки заманила рэпера к себе и вызвала его на откровенность.

Беседы с Собчак нередко заканчиваются хайпом. Настю Ивлееву, например, травили за неграмотность и незнание истории.

Моргенштерн "подставился" куда больше, покусившись на святое — День Победы. Высказывание рэпера, у которого уже были проблемы с законом из-за его провокативного творчества, спровоцировало жалобы патриотов в Следственный комитет.

Собчак решила объяснить публике, почему не правы те, кто набросился  с критикой на Моргенштерна.

"Алишер сказал лишь то, что он лично не понимает такого празднования. Не понимает! Понимаете?! Зачем на это тратятся миллионы? Зачем такой масштаб? Не понимает. И честно в этом признаётся. Он бы хотел гордиться настоящим, а его пытаются заклевать за то, что он не так гордится прошлым", — пишет Собчак в своём Instagram-аккаунте.

Журналистка обращает внимание на возраст артиста.

"Ау! Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад. Вы за это это загнобить хотите? За непонимание? И что, кто-то ему попытался что-то объяснить?" — возмущается телеведущая.

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Моргенштерн в погоне за хайпом переходит границы.| День Победы праздновать не обязательно.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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