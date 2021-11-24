Адвокат Моргенштерна прокомментировал обвинения главы СК РФ в адрес рэпера

Пока Моргенштерн (Алишер Валиев) осваивает новую для себя профессию ведущего телешоу (на канале СТС он дебютировал в этом качестве в шоу "Русский ниндзя" в компании Василия Артемьева и Иды Галич), над ним продолжают сгущаться тучи.

Следственные органы еще не закончили проверку творчества рэпера на предмет того, есть ли в его песнях призывы "стать наркоманом", как новый удар — сам глава Следкома России обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками.

На слова Александра Бастрыкина отреагировал звёздный адвокат Сергей Жорин, который занимается делами Алишера Валиева:

"Это не его сфера деятельности, он музыкант, а не наркоторговец", — сказал Жорин и добавил, что его лично тревожит вероятность того, что слова Бастрыкина его подчинёнными будут восприняты как руководство к действию.

По словам адвоката Моргенштерна, высказывание главы Следственного комитета РФ "вызвало, мягко говоря, недоумение".

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