Врач Склифа: коллеги по шоу-бизу пожалели крови для Хлебникововой

Две недели поклонники звезды российского шоу-биза 90-х Марины Хлебниковой с волнением следят за "сводками" о состоянии её здоровья.

Напомним, 18 ноября в квартире певицы случился пожар, в котором она серьёзно пострадала. С тех пор Хлебникова находится НИИ им. Н. В. Склифосовского, её состояние врачи по-прежнему оценивают, как тяжёлое.

При этом доктора отметили одну странность: простые москвичи, поклонники таланта Хлебниковой и просто неравнодушные к чужой беде люди сразу после сообщений в СМИ о трагедии "кинулись сдавать кровь" — за что доктора им благодарны — теперь её вполне достаточно, а вот коллеги по артистическому цеху до "Склифа" так и не доехали. Никто. Хотя охотно раздают интервью, где со слезой в голосе жалеют певицу.

"Состояние пациентки сейчас стабильно-тяжёлое. Марина в сознании, но периодически её подключают к ИВЛ, поскольку самостоятельно дышать она всё ещё может не всегда. Но обиду, если не большее вызывает тот факт, что никто из знаменитостей, которые кричат во всех СМИ о дружбе с Хлебниковой, кровью с ней не поделились", — рассказала "Собеседнику" Жанна Гарданова, врач ожогового отделения, где находится певица.

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