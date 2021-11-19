Пригожин о трагедии Хлебниковой: "Порядочным очень сложно"

Иосиф Пригожин объяснил, почему сценическая карьера Марины Хлебниковой закончилась крахом.

Музыкальный продюсер в интервью Пятому каналу отметил, что Хлебникову подвело то, что она не умеет будоражить публику скандалами. Не повезло певице, по мнению Пригожина, и с продюсерами, которые не сумели сделать из певицы звезду первой величины.

Поводом вспомнить о полузабытой знаменитости стал пожар в квартире Хлебниковой. Артистка сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии с 30% ожогами тела. Пригожин пожелал исполнительнице хита "Чашку кофею" скорейшего выздоровления.

"Она хорошая девушка, порядочная, умная. Порядочным очень сложно бороться — порядочным, честным, чистым. Без скандалов, без хайпа тяжело двигаться, просто невозможно практически. Новые герои и люди, молодёжь особенно — надо их всё время в чём-то удовлетворять, какие-то пирожки-печенюшки всё время давать", — цитирует слова Пригожина Пятый канал.

Супруг певицы Валерии отмечает, что поклонников нужно держать в тонусе, выпуская новые песни одну за другой.

"Нужен такой наглый, как я, который будет бегать за своего артиста с утра до ночи с факелом и всё время что-то поджигать. Если артист зажигается, то это кому-то нужно. Если он горит, то это кому-то нужно. Все составляющие должны быть у каждого человека", — объяснил опытный деятель шоу-бизнеса.

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