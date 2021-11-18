Сегодня ночью в Москве во время пожара в собственной квартире на улице Ратникова сильно пострадала певица Марина Хлебникова.
С сильными ожогами она доставлена в реанимацию, где её подключили к аппарату ИВЛ.
Как рассказали в экстренных службах столицы, возгорание произошло на втором этаже двухуровневой квартиры Хлебниковой. Предварительная версия — непогашенная сигарета. Вскрыв дверь в одну из комнат, пожарные увидели сильно обгоревший диван, на котором, вероятно и была хозяйка в момент возгорания.
Эту версию подтвердила журналистам дочь певицы:
"Мама курила у окна", — сказала она.
Вместе с Хлебниковой в больнице оказался ещё один человек. По словам очевидцев, его первым вынесли из горящей квартиры. Однако, кто он — пока неизвестно.
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