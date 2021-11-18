Дочь Хлебниковой назвала причину пожара, в котором пострадала певица

Сегодня ночью в Москве во время пожара в собственной квартире на улице Ратникова сильно пострадала певица Марина Хлебникова.

С сильными ожогами она доставлена в реанимацию, где её подключили к аппарату ИВЛ.

Как рассказали в экстренных службах столицы, возгорание произошло на втором этаже двухуровневой квартиры Хлебниковой. Предварительная версия — непогашенная сигарета. Вскрыв дверь в одну из комнат, пожарные увидели сильно обгоревший диван, на котором, вероятно и была хозяйка в момент возгорания.

Эту версию подтвердила журналистам дочь певицы:

"Мама курила у окна", — сказала она.

Вместе с Хлебниковой в больнице оказался ещё один человек. По словам очевидцев, его первым вынесли из горящей квартиры. Однако, кто он — пока неизвестно.