Боня высказалась о трагедии Хлебниковой: "Это какой-то кошмар, ужас"

Звезда "Дома-2" Виктория Боня назвала пожар в квартире Марины Хлебниковой "звоночком", который свидетельствует о нелюбви певицы к себе.

Виктория Боня в беседе с Пятым каналом объяснила, как следует правильно жить. Знаменитости известна версия о том, что квартира исполнительницы хита "Чашка кофею" загорелась от непотушенной сигареты, когда Хлебникова якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Сама Боня уверила, что придерживается здорового образа жизни. Она полностью отказалась от употребления спиртного. По её словам, она не приемлет алкоголь даже по праздникам. При этом звезда "Дома-2" уделяет время на отдых и заботу о себе.

Она не одобрила такой стиль жизни, когда есть только будни и работа, а вечером сил хватает только на щелчок зажигалки. Боня уверена, что это тревожный звоночек.

"Я надеюсь, что она в порядке, вчера просто посмотрела передачу и поняла, что это какой-то кошмар, ужас. Сидела и думала, ну вот как настолько может человек себя не ценить и даже где-то не любить? Люди, которые курят, дома курят, могут заснуть с сигаретой… Мне кажется, это печально", — цитирует слова звезды Пятый канал.

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