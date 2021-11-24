Марина Хлебникова находится в больнице под чужим именем

Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Марину Хлебникову стараются оградить от внимания журналистов. Сотрудники больницы, в которой находится артистка, делают всё возможное, чтобы представители прессы не узнали о её состоянии.

По сообщению MK.RU, в ожоговом отделении НИИ скорой помощи им. Склифосовского персонал в отношении пострадавшей Хлебниковой соблюдает максимальную секретность.

"В больнице о певице велено не распространяться. Допуск в её палату имеют далеко не все врачи. Она проходит не под своим именем, её вроде как зашифровали, чтобы информация о её состоянии случайно не просочилась в прессу", — рассказал источник журналистам издания.

Также он подтвердил, что у артистки обожжены 20 процентов поверхности тела. Больше всего ожогов на голове и лице.

"Хлебникова довольно долго пролежала обожжённая в замкнутом пространстве на полу. Она надышалась угарным газом, произошло общее отравление. Сейчас из её крови вывели токсины, её сняли с ИВЛ, значит, она приходит в сознание", — рассказал медработник.

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